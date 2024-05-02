Видео: Новак Джокович в образе рыбака сыграл с детьми на набережной в Черногории

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович был замечен на набережной в Тивате (Черногория). Легендарный спортсмен в образе рыбака играл с местными детьми в теннис.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео трогательного момента.

Джокович открыл грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) (этот турнир стал для Новака первым с марта). Серб дошёл на нём до полуфинального раунда, где проиграл трёхкратному финалисту турниров «Большого шлема», шестой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

Далее в календаре Джоковича значится выступление на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), действующим чемпионом которого является россиянин Даниил Медведев. С турнира в Мадриде Новак снялся.