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Видео: момент снятия Даниила Медведева с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде

Видео: момент снятия Даниила Медведева с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

За выход в полуфинал соревнований Медведев (3) боролся с 31-й ракеткой мира, 22-летним представителем Чехии Иржи Легечкой (30). По ходу первого сета Даниилу дважды помогал физиотерапевт в связи с болезненными ощущениями предположительно в области правого бедра. В итоге Медведев проиграл партию со счётом 4:6 и сразу после этого принял решение отказаться от продолжения борьбы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента снятия Медведева с данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

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