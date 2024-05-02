Рыбакина — Соболенко: представительница Беларуси сравняла счёт в полуфинале Мадрида
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Сегодня, 2 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) проходит матч 1/2 финала, в котором за победу борется казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Мадрид (ж). 1/2 финала
02 мая 2024, четверг. 22:40 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
3-й сет
1 : 1
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|2
|3
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|5
|1
|
|7
|2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Белорусская теннисистка одержала победу над Рыбакиной во втором сете. Соболенко обыграла соперницу со счётом 7:5.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Елены Рыбакиной и Арины Соболенко за выход в финал турнира категории WTA-1000 в Мадриде.
Победитель матча встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, которая в полуфинале со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18).
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