Рыбакина — Соболенко: представительница Беларуси сравняла счёт в полуфинале Мадрида

Сегодня, 2 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) проходит матч 1/2 финала, в котором за победу борется казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Белорусская теннисистка одержала победу над Рыбакиной во втором сете. Соболенко обыграла соперницу со счётом 7:5.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Елены Рыбакиной и Арины Соболенко за выход в финал турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Победитель матча встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, которая в полуфинале со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18).