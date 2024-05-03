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Легечка: Бердых не так часто улыбается, когда я говорю о его матчах с «Большой тройкой»

Легечка: Бердых не так часто улыбается, когда я говорю о его матчах с «Большой тройкой»
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31-я ракетка мира, 22-летний Иржи Легечка высказался о том, что стал первым с 2015 года чехом, которому удалось пробиться в полуфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания). Легечка повторил достижение бывшей четвёртой ракетки мира Томаша Бердыха, который сейчас входит в его команду.

«Он много рассказывает о своих игровых днях. Но не так часто улыбается, когда я спрашиваю его о результатах в матчах с представителями «Большой тройки», но это не так важно. Я шучу (смеётся), он — отличное дополнение к моей команде. Он тот, кто долгое время был на элитном уровне, и у него есть всё, что мне нужно. Есть вещи, через которые игрок должен пройти сам, но во всём остальном он мне помогает», — сказал Легечка в интервью на корте.

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