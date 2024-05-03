«Мы стараемся относиться ко всем одинаково». Директор турнира в Мадриде — о критике Жабер

Директор грунтового турнира в Мадриде (Испания) Фелисиано Лопес отреагировал на слова девятой ракетки мира Онс Жабер из Туниса, которая заявила, что в Европе уделяют разное внимание женскому и мужскому теннису.

«В прошлом году мы допустили несколько ошибок. Они не должны были произойти. Мы сделали выводы. Но мы были первым турниром, который стал выплачивать одинаковые призовые женщинам и мужчинам. По-моему, несправедливо говорить, что мы по-разному относимся к мужчинам и женщинам. Считаю, что мы превосходно справляемся с этим вопросом. Мы стараемся относиться ко всем одинаково и оставаться справедливыми", — приводит слова Лопеса Sky Sports.

Грунтовый турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по мая 2024 года.