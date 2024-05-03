Тёплая встреча Соболенко и Рыбакиной у сетки после полуфинального матча турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина тепло пообщались у сетки после полуфинального матча турнира в Мадриде. Напомним, победу в этой встрече со счётом 1:6, 7:5, 7:6 одержала Соболенко.

Фото: Скриншот из трансляции

В финале грунтового турнира в Мадриде Соболенко встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, которая в полуфинале со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18).

Турнир в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Отметим, в финальном матче прошлого года Соболенко также встречалась со Свёнтек и тогда победу одержала белорусская теннисистка.

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