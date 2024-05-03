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Тёплая встреча Соболенко и Рыбакиной у сетки после полуфинального матча турнира в Мадриде

Тёплая встреча Соболенко и Рыбакиной у сетки после полуфинального матча турнира в Мадриде
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина тепло пообщались у сетки после полуфинального матча турнира в Мадриде. Напомним, победу в этой встрече со счётом 1:6, 7:5, 7:6 одержала Соболенко.

Фото: Скриншот из трансляции

Мадрид (ж). 1/2 финала
02 мая 2024, четверг. 22:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 5
1 		7 7 7
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

В финале грунтового турнира в Мадриде Соболенко встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, которая в полуфинале со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18).

Турнир в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Отметим, в финальном матче прошлого года Соболенко также встречалась со Свёнтек и тогда победу одержала белорусская теннисистка.

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