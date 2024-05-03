Соболенко прокомментировала победу над Рыбакиной в полуфинале турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира в Мадриде.

«Сегодня, честно говоря, если бы не болельщики, я бы, наверное, ушла с этой площадки, проиграв 1:6, 1:6, и мне было бы очень грустно. Поскольку я чувствовала всю поддержку и слышала, как кто-то кричал: «Мы хотим увидеть тебя в субботу», это действительно мотивировало меня в тот момент. Я чувствовала себя так, будто мне придётся сражаться. Я должен стараться изо всех сил. Если нет, то нет. Если да, то я буду самым счастливым человеком», — сказала Соболенко после матча.

В финале грунтового турнира в Мадриде Соболенко встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, которая в полуфинале со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18).

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