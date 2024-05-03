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Медведев выступил с заявлением по поводу снятия с четвертьфинала турнира в Мадриде

Медведев выступил с заявлением по поводу снятия с четвертьфинала турнира в Мадриде
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё снятие с четвертьфинального матча турнира в Мадриде, где он играл против чеха Иржи Легечки.

Мадрид (м). 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 21:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4
6
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Когда я начал бежать и попытался ускориться, то во время этого движения я внезапно почувствовал, что моё бедро застопорилось, и я не мог бежать. Например, когда у вас растяжение или спазм, действительно трудно понять, какой из этих двух вариантов является правильным.

Я пытался продолжить игру, но голова не позволяла мне выйти на максимум, поэтому в конце сета я направился к сетке. Если бы я ничего не почувствовал, я бы попытался продолжить игру. Но я понял, что нет, продолжать мне незачем. Я не могу сказать больше сейчас. Я надеюсь, что завтра или послезавтра мне сделают МРТ, чтобы посмотреть, что это такое», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Напомним, россиянин принял решение сняться после первого сета.

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