Медведев выступил с заявлением по поводу снятия с четвертьфинала турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё снятие с четвертьфинального матча турнира в Мадриде, где он играл против чеха Иржи Легечки.

«Когда я начал бежать и попытался ускориться, то во время этого движения я внезапно почувствовал, что моё бедро застопорилось, и я не мог бежать. Например, когда у вас растяжение или спазм, действительно трудно понять, какой из этих двух вариантов является правильным.

Я пытался продолжить игру, но голова не позволяла мне выйти на максимум, поэтому в конце сета я направился к сетке. Если бы я ничего не почувствовал, я бы попытался продолжить игру. Но я понял, что нет, продолжать мне незачем. Я не могу сказать больше сейчас. Я надеюсь, что завтра или послезавтра мне сделают МРТ, чтобы посмотреть, что это такое», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Напомним, россиянин принял решение сняться после первого сета.

Странное поведение Медведева на тренировке в Мадриде