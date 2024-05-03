Медведев выступил с заявлением по поводу снятия с четвертьфинала турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё снятие с четвертьфинального матча турнира в Мадриде, где он играл против чеха Иржи Легечки.
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«Когда я начал бежать и попытался ускориться, то во время этого движения я внезапно почувствовал, что моё бедро застопорилось, и я не мог бежать. Например, когда у вас растяжение или спазм, действительно трудно понять, какой из этих двух вариантов является правильным.
Я пытался продолжить игру, но голова не позволяла мне выйти на максимум, поэтому в конце сета я направился к сетке. Если бы я ничего не почувствовал, я бы попытался продолжить игру. Но я понял, что нет, продолжать мне незачем. Я не могу сказать больше сейчас. Я надеюсь, что завтра или послезавтра мне сделают МРТ, чтобы посмотреть, что это такое», — приводит слова Медведева Punto de Break.
Напомним, россиянин принял решение сняться после первого сета.
Странное поведение Медведева на тренировке в Мадриде
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