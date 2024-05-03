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Даниил Медведев рассказал, что может пропустить турнир в Риме

Даниил Медведев рассказал, что может пропустить турнир в Риме
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Российский теннисист Даниил Медведев оценил вероятность своего участия на турнире в Риме после снятия с четвертьфинального матча «Мастерса» в Мадриде. Напомним, россиянин снялся после первого сета из-за травмы в матче с чехом Иржи Легечкой.

«Прямо сейчас, да, без сомнения моё участие на турнире в Риме под сомнением. Мне нужно поговорить со своей командой. Было бы здорово вернуться после того, как я выиграл титул в прошлом году, но мне нужно посмотреть, какая у меня травма, потому что сейчас я понятия не имею, очень ли это серьёзно», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Турнир в Риме пройдёт с 8 по 19 мая.

Напомним, в финале прошлого года турнира в Риме Медведев обыграл датчанина Хольгера Руне.

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