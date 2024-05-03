Соболенко раскрыла стратегию на предстоящий матч со Свёнтек в финале турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего финала с представительницей Польши Игой Свёнтек в финале турнира в Мадриде.

«Это будет отличный финал. У нас были отличные матчи в прошлом, это всегда были очень трудные битвы. Я очень рада этому финалу, поэтому сделаю всё возможное, чтобы одержать эту победу. Мы обе становимся лучше, меняем некоторые настройки в течение года, поэтому я буду смотреть их матчи, чтобы понять, придётся ли мне менять свою стратегию. Я настаиваю, что основная стратегия снова будет заключаться в том, чтобы сосредоточиться на себе, оставаться агрессивной и полагаться на свои удары», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Напомним, на стадии полуфинала Соболенко обыграла Елену Рыбакину из Кахахстана.

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