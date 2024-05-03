Соболенко раскрыла стратегию на предстоящий матч со Свёнтек в финале турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего финала с представительницей Польши Игой Свёнтек в финале турнира в Мадриде.
|1
|2
|3
|
|
«Это будет отличный финал. У нас были отличные матчи в прошлом, это всегда были очень трудные битвы. Я очень рада этому финалу, поэтому сделаю всё возможное, чтобы одержать эту победу. Мы обе становимся лучше, меняем некоторые настройки в течение года, поэтому я буду смотреть их матчи, чтобы понять, придётся ли мне менять свою стратегию. Я настаиваю, что основная стратегия снова будет заключаться в том, чтобы сосредоточиться на себе, оставаться агрессивной и полагаться на свои удары», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
Напомним, на стадии полуфинала Соболенко обыграла Елену Рыбакину из Кахахстана.
Арина Соболенко выложила видео с тренировки
- 3 мая 2024
-
03:42
-
02:18
-
01:59
-
01:38
-
01:23
-
00:57
-
00:46
-
00:25
- 2 мая 2024
-
23:59
-
23:33
-
23:20
-
23:04
-
22:59
-
22:41
-
22:13
-
22:10
-
21:54
-
21:50
-
21:34
-
21:30
-
21:08
-
21:06
-
20:35
-
19:59
-
19:51
-
19:47
-
19:44
-
19:28
-
19:26
-
18:55
-
18:37
-
18:30
-
18:30
-
18:23
-
18:10