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Соболенко раскрыла стратегию на предстоящий матч со Свёнтек в финале турнира в Мадриде

Соболенко раскрыла стратегию на предстоящий матч со Свёнтек в финале турнира в Мадриде
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего финала с представительницей Польши Игой Свёнтек в финале турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). Финал
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Это будет отличный финал. У нас были отличные матчи в прошлом, это всегда были очень трудные битвы. Я очень рада этому финалу, поэтому сделаю всё возможное, чтобы одержать эту победу. Мы обе становимся лучше, меняем некоторые настройки в течение года, поэтому я буду смотреть их матчи, чтобы понять, придётся ли мне менять свою стратегию. Я настаиваю, что основная стратегия снова будет заключаться в том, чтобы сосредоточиться на себе, оставаться агрессивной и полагаться на свои удары», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Напомним, на стадии полуфинала Соболенко обыграла Елену Рыбакину из Кахахстана.

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