Медведев – о матче с Легечкой в Мадриде: увы, всё закончилось очень быстро

Российский теннисист Даниил Медведев подробнее рассказал о своей травме, из-за которой снялся с четвертьфинального матча турнира в Мадриде против чеха Иржи Легечки.

«Боль я почувствовал только сегодня. Матч с Бубликом также вызвал определённое напряжение. Понятно, что ты можешь чувствовать себя несколько скованно, но боли не было.

Матч с Легечкой начался отлично и это несколько разочаровывает, потому что в начале игры я чувствовал себя очень хорошо, чувствовал, что адаптировался к площадке. Увы, всё закончилось очень быстро. Очень жаль. Иржи играет на великолепном уровне, поэтому мне было интересно встретиться с ним лицом к лицу и попытаться проанализировать и адаптироваться к его игре. У меня не было боли перед матчем», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Напомним, россиянин принял решение сняться после первого сета.

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