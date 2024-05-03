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«Мастерс» в Мадриде, 3 мая: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Мадриде, 3 мая: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 3 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) пройдут полуфинальные матчи. Игровой день начнётся около 17:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Полуфинал. Расписание на 3 мая

  • Тейлор Фритц (США) — Андрей Рублёв (Россия) — начало матча около 17:00 мск.
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия) — начало матча около 21:00 мск.

Отметим, что действующим обладателем трофея турнира является испанец Карлос Алькарас, который вылетел из борьбы за него в этом году после того, как в четвертьфинале его обыграл россиянин Андрей Рублёв (4:6, 6:3, 6:2).

Сетка турнира в Мадриде

Турнир в Мадриде завершится 5 мая. Призовой фонд соревнований составляет € 7 877 020.

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