Янчук назвал фаворита в матче Рублёва с Фритцем

Заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал фаворита в полуфинальном матче «Мастерса» в Мадриде между Андреем Рублёвым и Тейлором Фритцем. Специалист считает, что преимущество на корте будет за восьмой ракеткой мира из России.

«Мне кажется, Андрей будет явным фаворитом, он обыграет американца. Рублёв значительно лучше него играет на грунте, у Андрея есть победы на этом покрытии. Фритц, как и многие американцы, больше привыкли к харду, жёсткому покрытию, им непросто потом играть на грунте, в этом большое преимущество нашего теннисиста», — сказал Янчук ТАСС.

Напомним, 1 мая российский теннисист одержал победу над третьей ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом (4:6, 6:3, 6:2) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.