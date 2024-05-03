Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук назвал фаворита в матче Рублёва с Фритцем

Янчук назвал фаворита в матче Рублёва с Фритцем
Андрей Рублёв
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал фаворита в полуфинальном матче «Мастерса» в Мадриде между Андреем Рублёвым и Тейлором Фритцем. Специалист считает, что преимущество на корте будет за восьмой ракеткой мира из России.

«Мне кажется, Андрей будет явным фаворитом, он обыграет американца. Рублёв значительно лучше него играет на грунте, у Андрея есть победы на этом покрытии. Фритц, как и многие американцы, больше привыкли к харду, жёсткому покрытию, им непросто потом играть на грунте, в этом большое преимущество нашего теннисиста», — сказал Янчук ТАСС.

Напомним, 1 мая российский теннисист одержал победу над третьей ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом (4:6, 6:3, 6:2) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Материалы по теме
Рублёв объяснил конфликт с судьёй во время матча с Алькарасом на турнире в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android