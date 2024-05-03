Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Я почувствовал дискомфорт в руке. Сегодня я сдал анализы и обнаружил отёк мышц – следствие последней травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли», — заявил Алькарас в своих социальных сетях.

На «Мастерсе» в Мадриде Алькарас уступил россиянину Андрею Рублёву на стадии четвертьфинала (6:4, 3:6, 2:6).

Напомним, «тысячник» в Риме пройдёт с 8 по 19 мая. Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев, который в финале прошлого года переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).