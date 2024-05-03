Янчук — о травме Медведева: нужно было раньше сниматься с матча

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву нужно было сниматься в матче с чешским спортсменом Иржи Легечкой раньше, чем это произошло.
«Очень жаль, что матч быстро закончился, но самое главное для любого спортсмена — это здоровье. Я не знаю, на что рассчитывал Медведев, потому что вызов врача на корт ему не помог, он перемещался на одной ноге. У Легечки к тому же очень плотные удары и подачи, он уверенно подаёт за 210 км/ч, поэтому в таком состоянии бороться было не за что, нужно было сниматься раньше», — приводит слова Янчука ТАСС.
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Напомним, российский теннисист Даниил Медведев снялся с четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он дважды вызывал физиотерапевта по ходу первого сета из-за болезненных ощущений. В итоге Медведев проиграл сет со счётом 4:6 и после этого принял решение отказаться от продолжения борьбы.
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