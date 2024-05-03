Медведев поделился подробностями о травме, полученной в матче с Легечкой

Российский теннисист четвёртая ракетка мира Даниил Медведев поделился подробностями о травме, из-за которой снялся с четвертьфинального матча с Иржи Легечкой на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Я почувствовал боль при 2:1, когда он пошёл с подачи к сетке. Я не знаю, было ли это на приёме самой подачи или на укороченном. Но когда я уже за ним побежал, то, скажем так, я не смог разогнаться.

Когда ты дёргаешь мышцу в ноге, её непонятно зажимает, и ты не знаешь, дернул её или это спазм, который тоже может случиться от холода. Пока не сделаешь тест, ничего не известно.

Потом мне мозг уже не позволял делать движения, нога отказывалась работать нормально. Поэтому после сета я решил, что если я хочу продолжить, то надо спринт до сетки сделать и посмотреть, больно или нет. Мне стало больно, как только я разогнался. Тогда решил, что нет смысла так продолжать.

Когда что-то случается с телом, это реакция физиологическая, наверное. Мозг сразу блокирует эту мышцу и не даёт тебе ей пользоваться. А это мышца, которой ты ходишь, бегаешь, всё делаешь.

Поэтому, когда я говорил физио «страшно», это не мне было страшно. Я имел в виду, что хочу побежать, а у меня не получается. Немного странное чувство – мяч близко, ты пытаешься к нему подбежать, а у тебя не получается.

И тут пока совершенно неизвестно, насколько это серьёзно – может быть, вообще несерьёзно, может, чуть-чуть серьёзно», — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»