Андрей Рублёв ответил, чего он боится больше всего в жизни

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос журналистов о том, чего он боится больше всего в жизни. Напомним, ранее на «Мастерсе» в Мадриде, в финал которого россиянин вышел сегодня, 3 мая, Рублёв был одет в толстовку от своего бренда Rublo, на которой спереди была напечатана надпись «Страх — твой друг».

«Я думаю, что у каждого есть страхи, и это нормально. Если вы пытаетесь спрятаться и сказать «нет, я ничего не боюсь», это глупо, потому что в конце концов все нервничают, все испытывают страхи. И совсем неважно, в жизни это или в спорте. Когда для тебя что-то важно, это нормально — нервничать и бояться этого. Так что в конечном счёте страх должен стать твоим другом. Чего я боюсь больше всего? Времени. Всё проходит слишком быстро, в этом и есть мой главный страх», — сказал Рублёв на пресс-конференции «Мастерса» в Мадриде.