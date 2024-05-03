Рублёв в двух сетах обыграл Фритца и вышел в первый финал «Мастерса» в Мадриде в карьере

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в первый финал грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) в карьере. Сегодня, 3 мая, он в двух сетах обыграл Тейлора Фритца, занимающего 13-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:4, 6:3.

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 20 минут. Россиянин реализовал три брейк-пойнта из шести (50%), допустил три двойные ошибки и выполнил пять эйсов. Американец не сделал двойных ошибок, выполнил пять подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%).

Напомним, в финале турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Андрей Рублёв сыграет с победителем матча между 35-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом и 31-м в рейтинге ATP Иржи Легечкой из Чехии.