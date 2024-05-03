Андрей Рублёв — о победе над Фритцем в Мадриде: я смог направить эмоции в нужное русло

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в первый финал грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) в карьере. Напомним, сегодня, 3 мая, он в двух сетах обыграл Тейлора Фритца, занимающего 13-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:4, 6:3.

«Я был ментально силён и это стал ключевым моментом на этой неделе? Да, я согласен. Морально я чувствую себя намного лучше, чем на всех предыдущих турнирах этого года. Мне удалось направить свои эмоции в нужное русло. Это помогло сегодня одолеть Тейлора и выйти в финал. Без эмоциональной стабильности я бы не добился такого результата.

Я начал очень хорошо, но пропустил пару легких бросков и проиграл сет. Тогда я подумал: «Ладно, это часть тенниса. И только начало, у нас впереди длинный сет. Посмотрим, может, он также не очень хорошо начнет сыграет на своей подаче». Этот задел в начале дал мне возможность сыграть сет до конца более-менее равно. Также случилось и во втором сете. Наверное, у Фритца были проблемы с первой подачей, поэтому я смог выиграть важные очки», — сказал Рублёв в интервью на корте.