Янчук прокомментировал победу Рублёва в полуфинале «Мастерса» в Мадриде

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о полуфинальном матче «Мастерса» в Мадриде между восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым и Тейлором Фритцем (13-й в рейтинге ATP). Напомним, что российский теннисист одолел американца со счётом 6:4, 6:3.
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«В первом сете была борьба, играли на равных практически до конца. Но Андрей смог перехватить инициативу и взять подачу соперника. Были ошибки, обмен мощными ударами. Андрей казался более надёжным и сумел переиграть соперника. Во втором сете Андрей полностью взял инициативу в свои руки. По манере поведения и реакции Фритца было похоже, что шансов у него нет. Он играл, постоянно общаясь со своей командой. Андрей его чётко переиграл», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в финале турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Андрей Рублёв сыграет с победителем матча между 35-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом и 31-м в рейтинге ATP Иржи Легечкой из Чехии.
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