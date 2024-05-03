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Андрей Рублёв вышел в третий финал «Мастерса» с 2023 года

Андрей Рублёв вышел в третий финал «Мастерса» с 2023 года
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет в третьем финале «Мастерса» с 2023 года. Напомним, сегодня, 3 мая, он вышел в титульную встречу грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), в матче 1/2 финала в двух сетах обыграв американца Тейлора Фритца (13-й в рейтинге ATP).

Начиная с 2023 года Рублёв также выходил в финалы «тысячников» в Монте-Карло (победа) и Шанхае (поражение).

Отметим, что этот показатель является третьим среди действующих спортсменов.

В большее количество финалов турниров категории «Мастерс» начиная с 2023 года выходили только третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (оба — по четыре).

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