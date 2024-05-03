Андрей Рублёв заявил, что не считает себя фаворитом в финале «Мастерса» в Мадриде

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что не считает себя фаворитом в будущем финале «Мастерса» в Мадриде. Напомним, в титульной встрече россиянин сыграет с победителем матча между 35-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом и 31-м в рейтинге ATP Иржи Легечкой из Чехии.

«Я буду фаворитом, потому что сыграю с теннисистами, которые не входят в топ-30? Нет, я на это не смотрю. Потому что знаю, что Феликс входил в десятку лучших. В прошлом году он некоторое время не играл, из-за этого потерял позиции в рейтинге. Но сейчас он играет всё лучше и лучше. Мы играли в начале сезона, тогда он буквально избил меня. Если говорить про Легечку, то он тоже обыграл меня в последнем матче в Индиан-Уэллсе. Даже не обыграл, а уничтожил в двух сетах, и совсем без шансов. Так что я никогда не смотрю на рейтинг. Потому что знаю ребят и то, как они могут играть в таких сложных психологических ситуациях. Так что судить о возможных победах по рейтингу в теннисе нельзя», — сказал Рублёв в интервью на корте.