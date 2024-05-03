Светлана Кузнецова назвала отличия между российской и испанской школами тенниса

Российская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Светлана Кузнецова сравнила испанскую школу тенниса с российской.

«Начнём с того, что в России до 12-14 лет ставится техника, куда более педантично относятся к её деталям, потом уже идут маленькие корректировки. Тот фундамент, который нужно заложить в дисциплине ребёнка, это до 14 лет. В России это делают очень хорошо, очень качественно.

В Испании с техникой идёт не столь доскональная работа. Также там совершенно другие объёмы тренировок. Больше кортов, больше возможностей для соревнований, можешь проводить больше времени на кортах. Гораздо больше передвижения на тренировках, мало времени дети стоят и просто играют кросс-кортом. Ставят фундамент, чтобы была понятна база, как надо играть. Например: далеко от корта ты в основном играешь кроссом, входишь в корт — можешь играть в линию, меньше риска. На мой взгляд, теннис — это процентная игра, как шахматы. Нужно рассчитывать проценты и рисковать только в выгодных ситуациях.

Также у них строится другая тактика игры. Если вы заметите, большинство ребят играют, диктуя игру форхендом, много упражнений на забегание ударом справа. Корзинки тоже играются большими количествами, идёт очень хорошее набивание теннисистов. Сильный упор на работу ног, всё сочетается, все корзинки идут — с правильными опорами перед ударами, с защитой и нападением, входят и выходят из корта. У нас же наоборот — играют в основном на одной линии, мало кто учит выходить из корта. Также идёт минимальная работа по игре с полулёта, там они учат играть не по восходящему мячу, а когда он останавливается. Розыгрыши длиннее и работа гораздо объёмнее. И ещё, на мой взгляд, испанские тренеры относятся к подопечным с большим восхищением, особенно к тем, кто приезжает с русской закалкой и дисциплиной. И вот такой позитивный минус — у нас никаких нежностей, тренеры жёстко воспитывают, советская школа», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Светлана Кузнецова с семи лет начала заниматься теннисом. Спустя шесть лет она переехала тренироваться в Испанию в академию Санчеса-Касаля.