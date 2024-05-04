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«Выход в финал — накопительный эффект». Рублёв — о недавних поражениях в первых кругах

«Выход в финал — накопительный эффект». Рублёв — о недавних поражениях в первых кругах
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Восьмая ракетка, российский теннисист Андрей Рублёв высказался о выходе в финал грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). По мнению спортсмена, столь успешное выступление на этом турнире является наградой за его недавние поражения в первых кругах. Напомним, за последние шесть недель до «Мастерса» в Мадриде Рублёв потерпел четыре поражения и проиграл восемь сетов подряд.

«Не знаю, почему сегодня так хорошо пошла подача. Понятное дело, что я её тренировал и в целом тренировался все эти последние шесть недель, когда проигрывал в первом круге. Но оттого, что тренировался, меньше проигрывать в первом круге я не стал. Тренировался две недели и проигрывал в первом матче, тренировался две недели и опять проигрывал… А сейчас я в финале «Мастерса» и очень этому рад. Так что, видимо, выход в финал — это какой-то накопительный эффект. И подача, не хочу сглазить, но пошла. Чувствую, что я стал лучше подавать. Сегодня столько розыгрышей благодаря подаче выиграл. Пока не могу сказать, что прямо могу на неё положиться, но, когда выигрываю по два-три розыгрыша исключительно с помощью подачи, думаю, вау, слава богу», — сказал Рублёв в интервью.

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