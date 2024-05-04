Рублёв выделил три момента, которые позволили ему победить в матче 1/2 финала «Мастерса»

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв назвал ключевые моменты, которые позволили ему одержать победу в матче 1/2 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Напомним, в этой стадии россиянин в двух сетах обыграл американца Тейлора Фритца (13-й в рейтинге ATP). В воскресенье, 5 мая, Рублёв впервые в карьере сыграет в финале «Мастерса» в Мадриде.

«Мне кажется, в этом матче было три ключевых момента. Во-первых, в начале первого сета, когда мне удалось сделать обратный брейк. Я в начале безумно нервничал, поэтому сразу отдал подачу. Плюс разговорчики пошли. Повезло, что удалось сразу сделать брейк, и счёт стал 1:1. Если бы 2:0 было, не знаю, замолчал бы или нет. Второй момент — хороший гейм на 5:4, когда получилось сделать брейк именно благодаря моей хорошей игре. И третий — начало второго сета, когда мне удалось сохранить три брейк-пойнта. Вот это основные моменты», — сказал Рублёв в интервью.