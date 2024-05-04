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Рублёв: не так хорошо играю на кортах, расположенных высоко, поэтому я рад выходу в финал

Рублёв: не так хорошо играю на кортах, расположенных высоко, поэтому я рад выходу в финал
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об игре на кортах, расположенных высоко над уровнем моря.

Напомним, корты мадридского турнира расположены в 650 метрах над уровнем моря и являются достаточно быстрыми из-за низкого сопротивления воздуха.

«Я очень рад, что впервые вышел в финал в Мадриде. Я не ожидал этого и очень счастлив, потому что это один из городов, с которым у меня связаны большие воспоминания: финал Кубка Дэвиса (в 2021 году. — Прим. «Чемпионата»), а теперь и этот финал.

Я не очень хорошо играю на кортах, которые расположены высоко, потому что мне нравится играть агрессивно и жёстко, а на такой высоте это нелегко. Нужно внимательнее следить за мячом. В общем, легко не бывает. В Мадриде ещё не так высоко, поэтому ты можешь контролировать мяч. Что касается травяного покрытия, в прошлом сезоне у меня всё получалось. Я играл в финале турнира в Галле и в четвертьфинале Уимблдона. Но у нас не так много турниров на траве, как на других покрытиях. В прошлом году я сыграл лишь два турнира на траве. Но сезон на траве очень короткий», — приводит слова Рублёва портал Ubitennis.

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