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Рублёв составил рейтинг гонщиков Формулы-1, опустив Ферстаппена на последнее место

Рублёв составил рейтинг гонщиков Формулы-1, опустив Ферстаппена на последнее место
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграл в игру ATP, связанную с гонщиками Формулы-1. Андрею необходимо было составить топ-5 гонщиков, по своему мнению, но сложность заключалась в том, что имена ему предлагали по ходу составления (а не все разом). Вот каким получилась иерархия россиянина:

1. Шарль Леклер («Давайте поставим его первым, потому что я знаю его»).
2. Льюис Хэмилтон.
3. Ландо Норрис.
4. Фернандо Алонсо («Это сложно, это как покер, давайте поставим его четвёртым, потому что я надеюсь, что вы назовёте все основные имена»).
5. Макс Ферстаппен.

После завершения игры Рублёва спросили, поменял ли бы он свой топ, зная имена всех пяти спортсменов. Андрей заявил, что внёс бы одно изменение: поставил Ферстаппена на третью строчку, а Норриса опустил на пятую.

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