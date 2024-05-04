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Соболенко грубо ответила своему тренеру во время полуфинального матча с Рыбакиной

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко грубо ответила своему тренеру во время полуфинального матча с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной на турнире серии WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Перед началом второго сета между Соболенко и тренером состоялся такой диалог:

Тренер. Играй до конца пойнт!

Соболенко. Да иди ты нафиг!» (в оригинале использована нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата»)

Тренер. Я пошёл нафиг (в оригинале также использована нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата»).

Соболенко. *кивает*

Напомним, встреча закончилась со счётом 1:6, 7:5, 7:6(5) в пользу белоруски. В матче за титул Соболенко сыграет с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек.