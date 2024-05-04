С Бориса Беккера официально снят статус банкрота

С шестикратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира немецкого теннисиста Бориса Беккера был снят статус банкрота, сообщает портал Tennis365.

Напомним, Беккер был признан банкротом в 2017 году с общей суммой долгов около £ 50 млн. Несмотря на то, что немец не смог полностью выплатить долги, суд пришёл к заключению, что он сделал всё возможное, чтобы расплатиться с кредиторами.

«Банкротство перевернуло мой мир с ног на голову.

Я не имел ни малейшего представления о том, как оказался в том положении, и о самой процедуре банкротства. Я полностью полагался на тех, кто меня консультировал, и следовал тому, что мне говорили, полагая, что эти шаги отвечают моим интересам.

Оглядываясь назад, я вижу, и теперь мне это объяснили, что некоторые советы, которые я получал, были не только неправильными, но и ужасно ошибочными. Я получал их от людей, которые явно не руководствовались моими интересами. Я просто не в состоянии сделать больше, чем уже сделал, в плане отчетности и передачи имущества, в частности трофеев», — приводит слова Беккер Tennis365.

В 2022 году в Великобритании Беккера также осудили на 2,5 года за сокрытие активов на $ 3 млн во время процедуры банкротства, но он вышел спустя восемь месяцев.