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Мирра Андреева: в Мадриде просто невероятно вкусная еда. Подворовываю там печеньки

Мирра Андреева: в Мадриде просто невероятно вкусная еда. Подворовываю там печеньки
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43-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в шутливой форме ответила, почувствовала ли какие-то изменения в организации грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В этом году Андреева дошла на нём до четвертьфинала, где проиграла действующей чемпионке белоруске Арине Соболенко (2).

«Нет (смеётся), но тут очень вкусные печеньки дают на баре, такие с орешками (кантучини). Я вот для этого сюда ехала. В прошлом году, мне кажется, я килограмма два съела этого печенья. Я чисто ехала в Мадрид ради этого печенья, потому что они очень вкусные. Поэтому я их подворовываю чуть-чуть.

И да, еда здесь очень вкусная, мне так вкусно. Просто невероятно. Очень вкусное мясо», — сказала Андреева на YouTube-канале Дарьи Касаткиной.

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