17-летняя Мирра Андреева: я просто говорю, что думаю. Журналисты это любят

43-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева на YouTube-канале Дарьи Касаткиной рассказала, как ей удаётся в довольно лёгкой манере общаться с представителями СМИ в столь юном возрасте.

Касаткина: как только появилась в туре, ты очень круто общаешься с прессой, корреспондентами. Это круто, потому что сложно. Помню себя – я два слова связать не могла…

Андреева: да? А мне как-то в этом плане легко. Я очень люблю говорить (смеётся). Я просто говорю, что думаю. И всё. Больше ничего не надо. А они это любят. Но я тренировалась перед зеркалом (смеётся). Пыталась разговаривать, чтобы не заикаться, чтобы правильные слова сразу приходили на ум. Но первое время тоже было немного сложно, но потом решила, что просто буду говорить. Лучше больше, чем ничего.

Касаткина: а как на английском? Как с языковым барьером бороться?

Андреева: сначала было сложно. У меня был языковой барьер. Я как бы знаю, как сказать, но не могу подобрать правильное слово. У меня есть сформулированная мысль, а правильно донести её я не могу.

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