Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фритц пожаловался на центральный корт в Мадриде после поражения от Рублёва

Тейлор Фритц пожаловался на центральный корт в Мадриде после поражения от Рублёва
Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал поражение от восьмого номера мирового рейтинга россиянина Андрея Рублёва в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча Рублёва с Фритцем завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

«Я мог бы сыграть гораздо лучше, особенно на подаче. Я хорошо подавал всю неделю, но не в этом матче. Но нужно отдать должное Андрею. Он очень здорово подавал, много попадал первым мячом. Условия в Мадриде мне подходят, но на корте Аранты Санчес и на корте №3 я играю лучше. Там быстрее покрытие, выше отскок. Центральный корт более медленный и довольно скользкий», — приводит слова Фритца L'Equipe.

Рублёв за титул в Мадриде сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который вышел в финал на снятиях Янника Синнера и Иржи Легечки.

Материалы по теме
Рублёв впервые вышел в финал Мадрида! Андрей за час победил неудобного американца
Рублёв впервые вышел в финал Мадрида! Андрей за час победил неудобного американца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android