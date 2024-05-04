Тейлор Фритц пожаловался на центральный корт в Мадриде после поражения от Рублёва

13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал поражение от восьмого номера мирового рейтинга россиянина Андрея Рублёва в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча Рублёва с Фритцем завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

«Я мог бы сыграть гораздо лучше, особенно на подаче. Я хорошо подавал всю неделю, но не в этом матче. Но нужно отдать должное Андрею. Он очень здорово подавал, много попадал первым мячом. Условия в Мадриде мне подходят, но на корте Аранты Санчес и на корте №3 я играю лучше. Там быстрее покрытие, выше отскок. Центральный корт более медленный и довольно скользкий», — приводит слова Фритца L'Equipe.

Рублёв за титул в Мадриде сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который вышел в финал на снятиях Янника Синнера и Иржи Легечки.