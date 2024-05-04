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Соболенко: мне нравится, что нас с Рыбакиной и Свёнтек называют «Большой тройкой»

Соболенко: мне нравится, что нас с Рыбакиной и Свёнтек называют «Большой тройкой»
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как она относится к тому, что их с Рыбакиной и Свёнтек называют женской «Большой тройкой».

«Мне нравится, что нас называют «Большой тройкой», я чувствую, что мы в каком-то смысле мотивируем друг друга. Иногда мы сами себе устраиваем неприятности, но в то же время это помогает нам совершенствоваться и продолжать работать всё усерднее, искать что-то новое.

Я пропустила последние несколько турниров, так что посмотрим, как всё будет развиваться. Надеюсь, сезон продолжится в этом же духе и мы снова станем «Большой тройкой», — приводит слова Соболенко портал Tennis365.

Напомним, Соболенко и Свёнтек второй раз подряд разыграют титул на турнире в Мадриде. В финале прошлого года сильнее оказалась Арина Соболенко со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Мадрид (ж). Финал
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
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