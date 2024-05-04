Соболенко: мне нравится, что нас с Рыбакиной и Свёнтек называют «Большой тройкой»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как она относится к тому, что их с Рыбакиной и Свёнтек называют женской «Большой тройкой».

«Мне нравится, что нас называют «Большой тройкой», я чувствую, что мы в каком-то смысле мотивируем друг друга. Иногда мы сами себе устраиваем неприятности, но в то же время это помогает нам совершенствоваться и продолжать работать всё усерднее, искать что-то новое.

Я пропустила последние несколько турниров, так что посмотрим, как всё будет развиваться. Надеюсь, сезон продолжится в этом же духе и мы снова станем «Большой тройкой», — приводит слова Соболенко портал Tennis365.

Напомним, Соболенко и Свёнтек второй раз подряд разыграют титул на турнире в Мадриде. В финале прошлого года сильнее оказалась Арина Соболенко со счётом 6:3, 3:6, 6:3.