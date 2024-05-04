Янник Синнер не выступит на домашнем «Мастерсе» в Риме

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не выступит на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Писать это сообщение непросто, но после разговора с врачами по поводу моих проблем с бедром я вынужден объявить, что не смогу сыграть в Риме.

Очевидно, мне очень жаль, что я не смог подойти здоровым к одному из моих любимых турниров. Я очень хотел вернуться и выступить дома перед итальянской публикой. Однако я всё равно приеду в Рим на несколько дней и посещу турнир.

Спасибо за вашу поддержку, я это очень ценю! Теперь буду работать со своей командой и врачами, чтобы быть готовым к «Ролан Гаррос».

Скоро увидимся!» — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.