Роман Сафиуллин не смог выйти в финал «челленджера» во Франции

42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в финал грунтового турнира категории «челленджер» в Экс-ан-Провансе (Франция). Сегодня, 4 мая, он в двух сетах проиграл Хауме Мунару (Испания), занимающему 73-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 59 минут. Россиянин реализовал один брейк-пойнт из пяти (20%), допустил четыре двойные ошибки и выполнил три эйса. Испанец сделал две двойные ошибки, выполнил две подачи навылет и смог реализовать два брейк-пойнта из семи заработанных (29%).

Напомним, ранее россиянин Сафиуллин проиграл на старте турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) бразильцу Тьяго Уайлду (63-я ракетка мира).