Мыскина дала прогноз на матч между Свёнтек и Соболенко в финале турнира в Мадриде

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина поделилась ожиданиями от предстоящего финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) между первой и второй ракетками мира Игой Свёнтек из Польши и белоруской Ариной Соболенко, который состоится сегодня, 4 мая, и начнётся приблизительно в 19.30 мск.

«Это матч, который мы все ждали. Всё не так однозначно, не так просто. Арина допускала на этом турнире много ошибок, при этом у неё был классный матч с Миррой Андреевой. Мне кажется, что будет три сета, и я болею за Соболенко. Надеюсь, что она выиграет», — сказала Мыскина в эфире телеграм-канала «Больше!».

Отметим, что теннисистки второй раз подряд разыграют титул на турнире в Мадриде. В финале прошлого года сильнее оказалась Арина Соболенко — 6:3, 3:6, 6:3.