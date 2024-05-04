Рафаэль Надаль прибыл на «Мастерс» в Риме и дал комментарий о своём состоянии

Бывшая первая ракетка мира, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл на грунтовый «Мастерс» в Риме (Италия). Соответствующее фото было опубликовано в официальном аккаунте турнира в социальных сетях.

Фото: ATP Tour

«Всё, что было в Монте-Карло, остаётся в Монте-Карло. Всё, что было в Барселоне, остаётся в Барселоне. Всё, что было в Мадриде, остаётся в Мадриде. Сейчас мы в Риме, всё начинается по новой», — сказал Надаль на пресс-конференции турнира.

Напомним, Надаль является десятикратным победителем «Мастерса» в Риме. Это лучший результат в истории. Испанец сыграет на турнире впервые за 723 дня, так как в предыдущий год он пропускал этот грунтовый «тысячник» из-за травмы.

Турнир в Риме пройдёт с 8 по 19 мая. Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев, который в финале прошлого года переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).