Финал в Мадриде является 6-м с 2000 года, где играют 2 лучшие теннисистки рейтинга WTA

Сейчас, 4 мая, проходит финальный матч грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором встречаются первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Отметим, что это шестой финал с 2000 года на грунтовом покрытии, где трофей разыграют две лучшие0 теннисистки в рейтинге WTA.

Другие финалы на грунте между первой и второй ракетками мира:

2012 год — WTA-500 в Штутгарте — Мария Шарапова (Россия) и Виктория Азаренко (Беларусь);

2013 год — WTA-1000 в Мадриде — Серена Уильямс (США) и Мария Шарапова (Россия);

2013 год — «Ролан Гаррос» — Серена Уильямс (США) и Мария Шарапова (Россия);

2023 год — WTA-500 в Штутгарте — Ига Свёнтек (Польша) и Арина Соболенко (Беларусь);

2023 год — WTA-1000 в Мадриде — Ига Свёнтек (Польша) и Арина Соболенко (Беларусь).

Отметим, что финальный матч турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) проходит в эти минуты.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию финального матча турнира в Мадриде Арина Соболенко — Ига Свёнтек.