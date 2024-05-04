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Финал в Мадриде является 6-м с 2000 года, где играют 2 лучшие теннисистки рейтинга WTA

Финал в Мадриде является 6-м с 2000 года, где играют 2 лучшие теннисистки рейтинга WTA
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Сейчас, 4 мая, проходит финальный матч грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором встречаются первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Отметим, что это шестой финал с 2000 года на грунтовом покрытии, где трофей разыграют две лучшие0 теннисистки в рейтинге WTA.

Другие финалы на грунте между первой и второй ракетками мира:

  • 2012 год — WTA-500 в Штутгарте — Мария Шарапова (Россия) и Виктория Азаренко (Беларусь);
  • 2013 год — WTA-1000 в Мадриде — Серена Уильямс (США) и Мария Шарапова (Россия);
  • 2013 год — «Ролан Гаррос» — Серена Уильямс (США) и Мария Шарапова (Россия);
  • 2023 год — WTA-500 в Штутгарте — Ига Свёнтек (Польша) и Арина Соболенко (Беларусь);
  • 2023 год — WTA-1000 в Мадриде — Ига Свёнтек (Польша) и Арина Соболенко (Беларусь).

Отметим, что финальный матч турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) проходит в эти минуты.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию финального матча турнира в Мадриде Арина Соболенко — Ига Свёнтек.

Мадрид (ж). Финал
04 мая 2024, суббота. 19:40 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		3
5 		4
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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