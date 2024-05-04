Свёнтек на тай-брейке в трёх сетах обыграла Соболенко и выиграла WTA-1000 в Мадриде

Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала победительницей грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 4 мая, она в трёх сетах обыграла Арину Соболенко (Беларусь), занимающую второе место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).

Отметим, что спортсменки провели на корте 3 часа 12 минут. Белорусская теннисистка реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 (38%) и выполнила четыре эйса. Польская спортсменка выполнила две подачи навылет и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных (42%). Также обе спортсменки допустили по четыре двойные ошибки.

По ходу матча Свёнтек смогла отыграть три матчбола и в итоге завоевала первый титул в карьере на турнире WTA-1000 в Мадриде. В прошлом году польская теннисистка также играла в финале турнира, но проиграла Соболенко в трёх сетах — 3:6, 6:3, 3:6.

Благодаря сегодняшней победе Ига завоевала 20-й титул в карьере, а также девятый — в турнирах категории WTA-1000.