Свёнтек на тай-брейке в трёх сетах обыграла Соболенко и выиграла WTA-1000 в Мадриде

Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала победительницей грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 4 мая, она в трёх сетах обыграла Арину Соболенко (Беларусь), занимающую второе место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).
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Отметим, что спортсменки провели на корте 3 часа 12 минут. Белорусская теннисистка реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 (38%) и выполнила четыре эйса. Польская спортсменка выполнила две подачи навылет и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных (42%). Также обе спортсменки допустили по четыре двойные ошибки.
По ходу матча Свёнтек смогла отыграть три матчбола и в итоге завоевала первый титул в карьере на турнире WTA-1000 в Мадриде. В прошлом году польская теннисистка также играла в финале турнира, но проиграла Соболенко в трёх сетах — 3:6, 6:3, 3:6.
Благодаря сегодняшней победе Ига завоевала 20-й титул в карьере, а также девятый — в турнирах категории WTA-1000.
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