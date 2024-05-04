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Свёнтек поделилась эмоциями от завоевания первого в карьере титула WTA-1000 в Мадриде

Свёнтек поделилась эмоциями от завоевания первого в карьере титула WTA-1000 в Мадриде
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек поделилась эмоциями от победы в грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Здесь сегодня, 4 мая, она в трёх сетах обыграла Арину Соболенко (Беларусь), занимающую второе место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).

Мадрид (ж). Финал
04 мая 2024, суббота. 19:40 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 7 9
5 		6 6 7
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Арина, ещё много финалов нас ждёт впереди… Играть с тобой всегда сложно. Спасибо, что мотивируешь меня и заставляешь становиться лучше. Я также хочу поблагодарить свою команду. Раньше у меня были довольно хорошие речи, поэтому я не знаю, что ещё сказать, чтобы это показалось особенным. Но я думаю, что то, что вы увидели на корте, в любом случае было особенным. Спасибо, что остаётесь со мной во время взлётов и падений. За то, что понимаете меня и мотивируете, потому что без вас меня бы здесь не было. Надеюсь, мы продолжим прогрессировать. Это самое главное. В конце я хочу поблагодарить мою семью, которая смотрит, а также всех, кто сделал этот турнир особенным. И спасибо зрителям за то, что досмотрели до конца наш долгий матч», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

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