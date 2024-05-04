Свёнтек поделилась эмоциями от завоевания первого в карьере титула WTA-1000 в Мадриде

Первая ракетка мира Ига Свёнтек поделилась эмоциями от победы в грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Здесь сегодня, 4 мая, она в трёх сетах обыграла Арину Соболенко (Беларусь), занимающую второе место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).
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«Арина, ещё много финалов нас ждёт впереди… Играть с тобой всегда сложно. Спасибо, что мотивируешь меня и заставляешь становиться лучше. Я также хочу поблагодарить свою команду. Раньше у меня были довольно хорошие речи, поэтому я не знаю, что ещё сказать, чтобы это показалось особенным. Но я думаю, что то, что вы увидели на корте, в любом случае было особенным. Спасибо, что остаётесь со мной во время взлётов и падений. За то, что понимаете меня и мотивируете, потому что без вас меня бы здесь не было. Надеюсь, мы продолжим прогрессировать. Это самое главное. В конце я хочу поблагодарить мою семью, которая смотрит, а также всех, кто сделал этот турнир особенным. И спасибо зрителям за то, что досмотрели до конца наш долгий матч», — сказала Свёнтек в интервью на корте.
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