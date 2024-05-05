Ига Свёнтек завоевала 20-й титул на турнирах WTA

Сегодня, 4 мая, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла Арину Соболенко из Беларуси (7:5, 4:6, 7:6 (9:7)) в финале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Это её 20-й титул WTA в профессиональной карьере и девятый на «тысячниках».

Все победы Свёнтек на турнирах категории WTA

Турниры «Большого шлема» — 4 (Открытый чемпионат Франции — 3, US Open — 1).

Итоговый турнир WTA — 1.

Турниры категории WTA-1000 — 9 (Доха — 2, Рим — 2, Индиан-Уэллс — 2, Пекин, Майами, Мадрид).

Турниры категории WTA-500 — 5 (Штутгарт — 2, Аделаида, Сан-Диего, Доха).

Турниры категории WTA-250 — 1 (Варшава).

Отметим, что 11 титулов спортсменка завоевала на харде и девять — на грунтовом покрытии.