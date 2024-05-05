Ига Свёнтек завоевала 20-й титул на турнирах WTA
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Сегодня, 4 мая, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла Арину Соболенко из Беларуси (7:5, 4:6, 7:6 (9:7)) в финале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Это её 20-й титул WTA в профессиональной карьере и девятый на «тысячниках».
Мадрид (ж). Финал
04 мая 2024, суббота. 19:40 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Все победы Свёнтек на турнирах категории WTA
Турниры «Большого шлема» — 4 (Открытый чемпионат Франции — 3, US Open — 1).
Итоговый турнир WTA — 1.
Турниры категории WTA-1000 — 9 (Доха — 2, Рим — 2, Индиан-Уэллс — 2, Пекин, Майами, Мадрид).
Турниры категории WTA-500 — 5 (Штутгарт — 2, Аделаида, Сан-Диего, Доха).
Турниры категории WTA-250 — 1 (Варшава).
Отметим, что 11 титулов спортсменка завоевала на харде и девять — на грунтовом покрытии.
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