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Фото: Гарбинье Мугуруса вручает Иге Свёнтек трофей турнира в Мадриде

Фото: Гарбинье Мугуруса вручает Иге Свёнтек трофей турнира в Мадриде
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса 4 мая посетила финальный матч грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) между первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек и второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. После победы польской спортсменки Мугуруса на церемонии награждения вручала Свёнтек чемпионский трофей.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что Свёнтек завоевала первый в карьере титул турнира WTA-1000 в Мадриде. В прошлом году польская теннисистка также играла в финале этого «тысячника», но проиграла Соболенко в трёх сетах — 3:6, 6:3, 3:6. Благодаря сегодняшней победе Ига завоевала 20-й титул в карьере, а также девятый — в турнирах категории WTA-1000.

Напомним, в апреле 2024 года Гарбинье Мугуруса объвила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Спортсменка не выступала на турнирах с начала 2023 года.

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