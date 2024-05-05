«Ну и кто сказал, что женский теннис — это скучно?» Свёнтек — после матча с Соболенко

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями от победы в грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 4 мая, она в трёх сетах обыграла Арину Соболенко (Беларусь), занимающую второе место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).

«Ну, кто теперь скажет, что женский теннис — это скучно, верно?» — сказала Свёнтек в послематчевом интервью.

Теннисистки провели на на корте 3 часа 12 минут. По ходу матча Свёнтек смогла отыграть три матчбола в решающем третьем сете и в итоге завоевала первый титул в карьере на турнире WTA-1000 в Мадриде.

Благодаря сегодняшней победе 22-летняя польская спортсменка завоевала 20-й титул в карьере, а также девятый — в турнирах категории WTA-1000.