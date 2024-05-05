«Ну и кто сказал, что женский теннис — это скучно?» Свёнтек — после матча с Соболенко
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями от победы в грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 4 мая, она в трёх сетах обыграла Арину Соболенко (Беларусь), занимающую второе место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).
Мадрид (ж). Финал
04 мая 2024, суббота. 19:40 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 9
|
|6
|6 7
Арина Соболенко
А. Соболенко
«Ну, кто теперь скажет, что женский теннис — это скучно, верно?» — сказала Свёнтек в послематчевом интервью.
Теннисистки провели на на корте 3 часа 12 минут. По ходу матча Свёнтек смогла отыграть три матчбола в решающем третьем сете и в итоге завоевала первый титул в карьере на турнире WTA-1000 в Мадриде.
Благодаря сегодняшней победе 22-летняя польская спортсменка завоевала 20-й титул в карьере, а также девятый — в турнирах категории WTA-1000.
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