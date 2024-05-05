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Соболенко объяснила, почему проиграла Свёнтек в финале турнира в Мадриде

Соболенко объяснила, почему проиграла Свёнтек в финале турнира в Мадриде
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об игре представительницы Польши Иги Свёнтек после поражения в финале турнира в Мадриде. Напомним, Соболенко проиграла со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).

Мадрид (ж). Финал
04 мая 2024, суббота. 19:40 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 7 9
5 		6 6 7
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Что могло изменить ситуацию? Если бы я знала, то была бы здесь с трофеем. В таких матчах всё решается в нескольких очках. Наверное, после брейка в третьем сете, мне следовало больше сосредоточиться на подаче. Но дело не в том, что я допустила двойную ошибку. Она играла в великолепный теннис. В важные моменты Свёнтек действовала немного лучше, вот и всё», — приводит слова Соболенко Punto de break.

Напомним, Свёнтек завоевала первый в карьере титул турнира WTA-1000 в Мадриде. В прошлом году польская теннисистка также играла в финале этого «тысячника», но проиграла Соболенко в трёх сетах — 3:6, 6:3, 3:6.

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