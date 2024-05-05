Свёнтек вспомнила о матче Надаля с Медведевым, говоря о вдохновении в поединке с Соболенко

Польская теннисистка Ига Свёнтек после победы над Ариной Соболенко в финале турнира в Мадриде вспомнила матч Рафаэля Надаля против Даниила Медведева в решающей игре Открытого чемпионата Австралии. Напомним, тогда Медведев вёл по сетам 2-0 (6:2, 7:6) и имел тройной брейк-пойнт на подаче испанца в начале третьего сета, но в итоге проиграл этот матч.

«В третьем сете я почувствовал себя лучше психологически. Честно говоря, одна из вещей, которая пришла мне в голову, это то, что у Надаля было несколько таких матчей. Я помню, когда он играл против Медведева в Австралии, и что-то щелкнуло. Это было похоже на это. Он также страдал от напряжения и стресса. Я не уверена, потому что не разговаривала с ним, но я это чувствовала. Это вселило в меня надежду», — приводит слова Свёнтек Punto de break.

Напомним, Свёнтек обыграла Соболенко за 3 часа 12 минут со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).

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