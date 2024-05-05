Свёнтек вспомнила о матче Надаля с Медведевым, говоря о вдохновении в поединке с Соболенко

Польская теннисистка Ига Свёнтек после победы над Ариной Соболенко в финале турнира в Мадриде вспомнила матч Рафаэля Надаля против Даниила Медведева в решающей игре Открытого чемпионата Австралии. Напомним, тогда Медведев вёл по сетам 2-0 (6:2, 7:6) и имел тройной брейк-пойнт на подаче испанца в начале третьего сета, но в итоге проиграл этот матч.
|1
|2
|3
|
|4
|7 9
|
|6
|6 7
«В третьем сете я почувствовал себя лучше психологически. Честно говоря, одна из вещей, которая пришла мне в голову, это то, что у Надаля было несколько таких матчей. Я помню, когда он играл против Медведева в Австралии, и что-то щелкнуло. Это было похоже на это. Он также страдал от напряжения и стресса. Я не уверена, потому что не разговаривала с ним, но я это чувствовала. Это вселило в меня надежду», — приводит слова Свёнтек Punto de break.
Напомним, Свёнтек обыграла Соболенко за 3 часа 12 минут со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).
Ига Свёнтек удивила своими футбольными скиллами
- 5 мая 2024
-
01:42
-
01:20
-
00:58
-
00:46
-
00:35
-
00:22
-
00:11
- 4 мая 2024
-
23:45
-
23:18
-
22:53
-
20:50
-
20:20
-
19:26
-
18:20
-
17:26
-
16:43
-
16:08
-
16:00
-
15:41
-
15:27
-
14:33
-
14:30
-
14:12
-
13:33
-
13:30
-
12:43
-
11:38
-
11:20
-
11:07
-
10:39
-
10:29
-
10:01
-
00:56
-
00:43
-
00:33