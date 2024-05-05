«Я буду страдать один день». Соболенко – о поражении в матче со Свёнтек

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, будет ли переживать после поражения от представительницы Польши Иги Свёнтек в финале турнира в Мадриде.

«Сложно смириться с поражением. Особенно когда вспоминаешь свои мысли о матчболах и о том, как ты играла. Это было очень близко. В моём случае я буду страдать один день, завтра я уеду в Рим, так что я быстро забуду это. Завтра мой день рождения, я надеюсь, что у меня будет хорошее настроение. Сегодня я отдала всё, мне остаётся только гордиться собой и надеяться, что в следующем году всё будет на моей стороне», — приводит слова Соболенко Punto de break.

Напомним, Свёнтек обыграла Соболенко за 3 часа 12 минут со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).

Арина Соболенко выложила видео с тренировки