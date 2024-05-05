«Я буду страдать один день». Соболенко – о поражении в матче со Свёнтек
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, будет ли переживать после поражения от представительницы Польши Иги Свёнтек в финале турнира в Мадриде.
Мадрид (ж). Финал
04 мая 2024, суббота. 19:40 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|4
|7 9
|
|6
|6 7
Арина Соболенко
А. Соболенко
«Сложно смириться с поражением. Особенно когда вспоминаешь свои мысли о матчболах и о том, как ты играла. Это было очень близко. В моём случае я буду страдать один день, завтра я уеду в Рим, так что я быстро забуду это. Завтра мой день рождения, я надеюсь, что у меня будет хорошее настроение. Сегодня я отдала всё, мне остаётся только гордиться собой и надеяться, что в следующем году всё будет на моей стороне», — приводит слова Соболенко Punto de break.
Напомним, Свёнтек обыграла Соболенко за 3 часа 12 минут со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).
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