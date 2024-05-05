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Эжени Бушар впервые сыграет на теннисном турнире после ухода в пиклбол

Эжени Бушар впервые сыграет на теннисном турнире после ухода в пиклбол
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Канадская теннисистка Эжени Бушар готовится к турниру категории W-75 в Зефирхилсе (США) впервые после ухода в профессиональный пиклбол. Об этом она рассказала в своих социальных сетях, записав видео, где тренируется на теннисном корте.

Напомним, Бушар была пятой ракеткой мира в одиночном разряде и стала финалисткой Уимблдона в 2014 году. В конце 2021 года теннисистка перестала выступать из-за травмы, пропустив 17 месяцев, пройдя через операции, но завершать карьеру, несмотря на проблемы со здоровьем и реабилитацию, спортсменка не планировала.

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В конце 2023 года она вернулась в большой спорт, начав профессионально играть в пиклбол. Сейчас, спустя 7 месяцев игры в пиклбол, она вновь готовится к теннисному турниру. На данный момент она занимает 346 место в мировом рейтинге.

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