Эжени Бушар впервые сыграет на теннисном турнире после ухода в пиклбол

Канадская теннисистка Эжени Бушар готовится к турниру категории W-75 в Зефирхилсе (США) впервые после ухода в профессиональный пиклбол. Об этом она рассказала в своих социальных сетях, записав видео, где тренируется на теннисном корте.

Напомним, Бушар была пятой ракеткой мира в одиночном разряде и стала финалисткой Уимблдона в 2014 году. В конце 2021 года теннисистка перестала выступать из-за травмы, пропустив 17 месяцев, пройдя через операции, но завершать карьеру, несмотря на проблемы со здоровьем и реабилитацию, спортсменка не планировала.

В конце 2023 года она вернулась в большой спорт, начав профессионально играть в пиклбол. Сейчас, спустя 7 месяцев игры в пиклбол, она вновь готовится к теннисному турниру. На данный момент она занимает 346 место в мировом рейтинге.