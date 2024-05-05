Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим: победа над Каспером Руудом — лучшая в сезоне

Оже-Альяссим: победа над Каспером Руудом — лучшая в сезоне
Феликс Оже-Альяссим
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский теннисист, 35-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал, что победа над норвежским спортсменом Каспером Руудом в четвёртом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде стала для него лучшей в этом сезоне.

«В прошлом году у меня были тяжёлые моменты на теннисном корте из-за травмы. В начале этого года я провёл несколько хороших матчей. Чувствовал, что тренируюсь всё лучше и лучше, играю хорошо. Я одержал лучшую победу в сезоне с Каспером», — приводит слова спортсмена ATP Tour.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 19:55 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Напомним, канадский теннисист впервые в карьере вышел в финал турнира категории «Мастерс». Это случилось после того, как 31-я ракетка мира Иржи Легечка из Чехии снялся с матча 1/2 финала грунтового «тысячника» в Мадриде из-за травмы бедра при счёте 3:3 в первом сете. В воскресенье, 5 мая, в титульной встрече канадец сразится с восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым.

Материалы по теме
Рублёв: за свою карьеру я получил много предупреждений. Знаю, что должен быть спокойнее
Материалы по теме
«Поправляйся скорее, Даниил». Кто придумал традицию оставлять послания на камерах?
«Поправляйся скорее, Даниил». Кто придумал традицию оставлять послания на камерах?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android