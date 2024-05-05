Оже-Альяссим: победа над Каспером Руудом — лучшая в сезоне

Канадский теннисист, 35-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал, что победа над норвежским спортсменом Каспером Руудом в четвёртом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде стала для него лучшей в этом сезоне.

«В прошлом году у меня были тяжёлые моменты на теннисном корте из-за травмы. В начале этого года я провёл несколько хороших матчей. Чувствовал, что тренируюсь всё лучше и лучше, играю хорошо. Я одержал лучшую победу в сезоне с Каспером», — приводит слова спортсмена ATP Tour.

Напомним, канадский теннисист впервые в карьере вышел в финал турнира категории «Мастерс». Это случилось после того, как 31-я ракетка мира Иржи Легечка из Чехии снялся с матча 1/2 финала грунтового «тысячника» в Мадриде из-за травмы бедра при счёте 3:3 в первом сете. В воскресенье, 5 мая, в титульной встрече канадец сразится с восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым.