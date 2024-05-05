Рублёв – Оже-Альяссим: во сколько начнётся финал «Мастерса» в Мадриде, где смотреть

Сегодня, 5 мая, пройдёт финальный матч грунтового турнира «Мастерс» в Мадриде (Испания) между восьмой ракеткой мира, российским теннисистом Андреем Рублёвым и 35-й ракеткой мира, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч пройдёт на стадионе Каха Махика. Корт им. Маноло Сантаны. Поединок начнётся не ранее 19:30 мск.

Прямую трансляцию матча покажет Tennis TV. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

В полуфинале Рублёв обыграл американца Тейлора Фритца, а Оже-Альяссим чеха Иржи Легечку. Канадцу удалось пройти в полуфинал быстрее из-за того, что его соперник, вторая ракетка мира Янник Синнер, снялся с турнира в Мадриде.

Действующим победителем турнира в Мадриде является испанец Карлос Алькарас, которого Рублёв в этом году одолел в четвертьфинале.