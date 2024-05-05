Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Люблю тебя!» Бадоса поздравила Соболенко с днём рождения

«Люблю тебя!» Бадоса поздравила Соболенко с днём рождения
Паула Бадоса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях поздравила ныне действующую вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко с днём рождения. Вместе с текстом спортсменка поделилась коллажем из совместных фотографий подруг.

«Поздравляю с днём рождения эту особенную женщину. Люблю тебя!» — написала Бадоса в соцсетях.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Ранее Арина Соболенко в трёх сетах проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Счёт — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7). Белорусская теннисистка реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 (38%) и выполнила четыре эйса. Польская спортсменка выполнила две подачи навылет и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных (42%). Также обе спортсменки допустили по четыре двойные ошибки.

Материалы по теме
«Я буду страдать один день». Соболенко – о поражении в матче со Свёнтек
Материалы по теме
Соболенко не смогла защитить титул Мадрида. Свёнтек ушла с 3 матчболов и выиграла марафон
Соболенко не смогла защитить титул Мадрида. Свёнтек ушла с 3 матчболов и выиграла марафон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android